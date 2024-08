Mercato : Le clan Mbappé réagit à ce deal du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, les Mbappé ont quitté le PSG. Tandis que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, Ethan s’est lui engagé avec le LOSC. Partis du club de la capitale, ils gardent toutefois un oeil sur ce qui se passe à Paris. On a notamment pu le voir lors du départ de Nordi Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen, qui a fait réagir les frères Mbappé.

Jouant les seconds rôles au PSG, Nordi Mukiele a choisi de retourner en Allemagne. Ancien du RB Leipzig, il a été prêté, sans option d’achat, au Bayer Leverkusen. « Pour moi, c'est une chose formidable de revenir en Allemagne, et de surcroît chez le champion de Bundesliga. Rejoindre le Bayer 04 en Ligue des champions a un attrait particulier. Je me réjouis tout simplement de tout donner pour le Bayer 04, tant au niveau international que dans les compétitions locales », a confié Mukiele après son arrivée chez le champion d’Allemagne.

Mercato - PSG : Riolo plombe un départ à Barcelone en direct https://t.co/k4elSAgNkp pic.twitter.com/Db11rglncB — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

« C’est maintenant »

Chez les Mbappé, on n’a pas échappé au départ de Nordi Mukiele du PSG. Sur Instagram, en réponse à une publication du nouveau joueur du Bayer Leverkusen, Kylian Mbappé a commenté : « C’est maintenant ». Ethan Mbappé a lui aussi posté un commentaire, lâchant un : « Aller !!!!! ».

Leverkusen se frotte les mains avec Mukiele

Directeur sportif du Bayer, Simon Rolfes a lui confié à propos de l’arrivée de Mukiele : « Nordi Mukiele est un défenseur athlétique et rapide. Avec son profil, il s'intègre parfaitement dans notre équipe, il a une grande expérience de la Ligue des champions avec 30 participations et, en tant que footballeur accompli, il peut agir aussi bien comme arrière droit que comme défenseur central. Bien sûr, sa connaissance de la Bundesliga est également un grand atout pour nous. Après avoir joué 100 matchs de championnat pour le RB Leipzig, Nordi connaît les particularités du football allemand, s'adaptera rapidement et améliorera encore la qualité de notre effectif ».