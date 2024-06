Mercato : Le clan Dembélé se prend un stop du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça bouge pour Désiré Doué. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'ailier est sollicité par plusieurs équipes, notamment par Chelsea. En coulisses, le club anglais fait le forcing pour recruter le Rennais représenté par Moussa Sissoko, l'agent qu'il partage avec Ousmane Dembélé. Selon nos informations, le PSG n'entre pas dans l'équation.

Le PSG poursuit sa stratégie pour franciser l'effectif. Après avoir recruté plusieurs internationaux tricolores lors du dernier mercato estival, le club parisien pourrait remettre le couvert cet été. Le nom de Désiré Doué (Rennes) est évoqué par plusieurs médias. Comme annoncé par Olivier Cloarec, le jeune ailier droit pourrait bénéficier d'un bon de sortie. « On sait qu’il est suivi depuis son plus jeune âge par les plus grands clubs européens, ça ne va pas changer cet été, on verra en fonction des offres » a confié le président de l'équipe bretonne.

Réunion avec l'agent de Doué ?

Selon le compte PSG Inside-Actus, son agent Moussa Sissoko, qui est aussi celui d'Ousmane Dembélé, se serait entretenu brièvement avec la direction du PSG. Une rencontre, qui devrait rester sans lendemain.





Rien de sérieux avec le PSG

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG ne passera pas à l'action pour recruter Désiré Doué, même si son profil demeure admiré par certains en interne. Le joueur de 19 ans pourrait bien rejoindre la Premier League puisque Chelsea fait le forcing pour le convaincre.