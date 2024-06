Mercato - PSG : Grande nouvelle, un transfert en Ligue 1 est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de la succession de Kylian Mbappé, le PSG prépare un gros mercato avec au moins un renfort attendu par ligne. Dans cette optique, Leny Yoro fait partie des grandes priorités du club de la capitale. Et cela tombe bien puisque le LOSC, par le biais de Bruno Genesio et Olivier Létang, assure que le jeune défenseur central dispose d'un bon de sortie.

Cet été, Leny Yoro semble être l'une des priorités du PSG pour renforcer son secteur défensif. Et à un an de la fin de son contrat avec le LOSC, le jeune défenseur bénéficie d'un bon de sortie cet été comme l'assure Bruno Genesio, nouvel entraîneur du club nordiste.

Yoro a un bon de sortie cet été

« Tout a été très clair avec le président. Deux joueurs ont un bon de sortie (Yoro et David). Pour le reste, la garantie que j'ai, c'est que l'ossature reste inchangée. Je ne suis pas un entraîneur qui demande des garanties. Deux joueurs vont partir, des postes vont être renforcés. On s'est déjà mis autour d'une table pour évoquer le recrutement », révèle l'ancien coach de l'OL en conférence de presse. Une information évidemment confirmée dans la foulée pour Olivier Létang.

«On a deux joueurs qui ont un bon de sortie avec Leny (Yoro) et Jonathan (David)»