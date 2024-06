Transferts : Le PSG va plomber ce joueur de Deschamps ?

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG aimerait beaucoup recruter Leny Yoro. Toutefois, le défenseur central du LOSC est également dans le viseur du Real Madrid, qui compte sur lui pour la saison prochaine. Mais si le joueur de 18 ans venait à signer au PSG, le club merengue devrait prendre une grande décision avec un joueur de Didier Deschamps en équipe de France. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? A la recherche d’un renfort dans l’axe central de sa défense, le club parisien a jeté son dévolu sur Leny Yoro. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès janvier dernier, la priorité parisienne à ce poste est bel et bien le longiligne défenseur central du LOSC. Mais afin de mener à bien ce dossier, le PSG devra vaincre la concurrence du Real Madrid, également sur le coup…

Le PSG et le Real Madrid sur Leny Yoro

Le club madrilène espère toujours recruter Leny Yoro. Et d’après les dernières indiscrétions de MARCA , le potentiel départ de Nacho cet été pourrait accélérer la venue du talentueux Lillois. En plus du PSG et donc du Real Madrid, Manchester United serait intéressé par le recrutement du prodige de 18 ans. Mais quid de la défense des Merengue si Leny Yoro venait à signer en faveur du PSG ou encore des Red Devils ?

Tchouaméni replacé en défense ?