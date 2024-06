Mercato : Une deuxième chance pour l’OM après son cuisant échec ?

Thomas Bourseau

Alors que tout portait à croire que l’OM allait accueillir Giovanni Reyna (21 ans) en prêt cet hiver, le milieu offensif américain a finalement quitté le Borussia Dortmund en prêt pour Nottingham Forest. Mécontent de sa situation en Allemagne, Reyna lance un appel d’offres. Reste à savoir si le club phocéen saisira cette opportunité.

Au cours du dernier mercato hivernal, l’OM a été proche de s’attacher les services d’un jeune talent américain : Giovanni Reyna (21 ans). Un accord de principe avait même été convenu entre l’Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund pour le prêt du milieu offensif finalement prêté à Nottingham Forest.

«Un joueur important pour n'importe quelle équipe, que ce soit à Dortmund ou ailleurs»

Et maintenant ? Giovanni Reyna est arrivé au terme de son prêt et va revenir à Dortmund cet été, mais ne compte pas s'y éterniser si sa situation sportive reste la même comme il l'a confié à The Athletic. « Il y a eu des discussions et je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je veux juste aller quelque part au plus haut niveau possible, tout en jouant un rôle important, avoir des minutes régulières et être un joueur important pour n'importe quelle équipe, que ce soit à Dortmund ou ailleurs ».

«Un club qui me veut, où je me sentirai valorisé»