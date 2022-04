Foot - Mercato

Mercato : Savanier annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 11h06 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 11h07

Auteur d’une très bonne saison avec Montpellier, Téji Savanier avoue être très heureux, et espère pouvoir prolonger son contrat prochainement.