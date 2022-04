Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà fixé pour cette piste colossale ?

Publié le 1 avril 2022 à 11h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Kalidou Koulibaly pourrait finalement prolonger son contrat avec Naples.

Après une première partie de saison compliquée, tout semble aller mieux au FC Barcelone. En effet, lors du mercato hivernal, les Blaugrana se sont grandement renforcé offensivement, et Joan Laporta voudrait désormais s’occuper du secteur défensif. Si Antonio Rüdiger ou Noussair Mazraoui sont notamment ciblés, Kalidou Koulibaly suscite également beaucoup d’intérêt en catalogne. Cependant, ce transfert pourrait bien s’avérer impossible pour le Barça, puisque le Sénégalais pourrait finalement continuer son aventure en Italie.

Kalidou Koulibaly pourrait prolonger son contrat avec Naples