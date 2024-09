Mercato : L’ASSE tente un transfert surprise au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour l'ASSE. Le club stéphanois a perdu Yvan Maçon pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au ménisque. Comme le règlement le lui autorise, la formation a la capacité de recruter un joker médical. Et un jeune du PSG figurerait dans la short-list des nouveaux décideurs stéphanois.

L’ASSE va devoir faire sans Yvann Maçon. Le latéral droit polyvalent va devoir subir une intervention chirurgicale et devrait manquer plus de deux mois de compétition. Son absence pourrait inciter les Verts à recruter un joker médical. Et selon le site En Vert et Contre Tous, les décideurs ont établi une short-list et on y trouve un joueur du PSG.

Un espoir du PSG surveillé

A en croire le média, l’ASSE apprécierait le profil du jeune Yoram Zague. Agé de 18 ans, le titi parisien a fait ses premières apparitions en Ligue 1 la saison prochaine et devrait avoir quelques occasions de se montrer durant la saison sous les ordres de Luis Enrique. Difficile de voir le PSG laisser filer l’une de ses promesses. Alors, l’ASSE s’est penchée sur d’autres joueurs.

Un ancien de l'OL aussi visé ?

L’ASSE a coché le nom d’autres espoirs comme Thibaut Vargas (Laval) ou Paul Joly (AJ Auxerre), mais aussi de joueurs expérimentés comme Loïc Négo (Le Havre). Les Verts peuvent aussi se jeter sur des éléments libres de tout contrat comme Mehdi Zeffane, un Lyonnais.