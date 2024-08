Mercato : La vente de l’ASSE fait basculer un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE au groupe canadien Kilmer Sports Ventures a été accueilli très positivement par les supporters stéphanois. Mais cette opération a aussi enterré certains dossiers. Depuis plusieurs semaines, Samuel Moutoussamy, libre depuis son départ du FC Nantes à la fin de la saison dernière, n'a plus de nouvelles de la direction.

Olivier Dall’Oglio s’impatiente. Depuis deux semaines, le technicien de l’ASSE n’a accueilli aucun renfort dans son équipe. Pourtant, les besoins sont nombreux. Selon les informations de But Football Club, le technicien réclamerait un gardien remplaçant, un latéral gauche, un milieu défensif et un avant-centre.

Moutoussamy ne signera pas à l'ASSE

Pour densifier l’entrejeu, l’ASSE avait pensé à Samuel Moutoussamy, qui présente l’avantage d’être libre depuis son départ du FC Nantes. Un intérêt qui ne s’est pas concrétisé par une offre concrète. Et le milieu de terrain congolais pourrait attendre longtemps cette proposition.

Les nouveaux responsables ont abandonné ce dossier

Car comme l’annonce But Football Club, Samuel Moutoussamy n’a plus aucune nouvelle de l’ASSE. Le média indique que le club stéphanois a mis de côté ce dossier après la vente. Les nouveaux dirigeants du groupe Kilmer Sports Ventures ne seraient pas disposés à s’attacher ses services cet été, malgré le fait qu’il soit libre. La piste s’est considérablement refroidie et d’autres profils pourraient être privilégiés.