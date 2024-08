Mercato : L’ASSE prépare quatre transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le recrutement de l'ASSE est encore loin d'être terminé cet été. Malgré les arrivées de quatre renforts, le club stéphanois voudrait encore amener du sang frais. Les besoins de la formation ont été ciblés. Et les chantiers sont nombreux à Saint-Etienne, notamment en raison des récents départs enregistrés par les Verts.

L’ASSE s’est renforcée cet été avec les incorporations de Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, Ben Old et Augustine Boakye. Mais Olivier Dall’Oglio en attend plus. Battu par les Espagnols de Getafe ce mercredi, le coach stéphanois a exprimé sa frustration, alors que le recrutement est à l’arrêt depuis près de deux semaines.

Dall'Oglio met la pression sur ses dirigeants

« Après, il peut se passer des choses, il se peut que des joueurs arrivent, très rapidement. Est-ce qu’on les incorporera ou pas ? Ça dépendra de leur état de forme. Il y a quand même pas mal d’interrogations, on ne se projette pas trop loin. » a confié Dall’Oglio.

Quatre recrues sont attendues

Ce jeudi, But Football Club s’attarde sur les besoins de l’ASSE. D’ici la fin du mercato estivale, la formation stéphanoise aimerait recruter un gardien remplaçant, un latéral gauche, un milieu défensif et un avant-centre. A la direction, et notamment à Loïc Perrin, de jouer.