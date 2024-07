Mercato : La triple opération préparée par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Acteur majeur du dernier mercato estival du PSG, Jorge Mendes joue encore un rôle important cette année. L’agent est au travail pour le transfert de Joao Neves dans la capitale, un deal dans lequel pourrait être impliqué Renato Sanches, autre joueur qu’il représente. Le dossier Manuel Ugarte, aussi, figure parmi ses priorités dans le même temps.

À la recherche de renforts dans l’entrejeu, le PSG négocie avec Benfica pour le transfert de Joao Neves. Le président du club portugais, Rui Costa, a confirmé ce samedi l’existence d’une première offre pour son joueur, avoisinant 70M€, sans écarter l’hypothèse d’une vente. Un homme apparaît au centre des discussions, Jorge Mendes, agent du joueur mais également de Renato Sanches, qui pourrait jouer un rôle dans le dossier, et de Manuel Ugarte, qui pourrait libérer la place au joueur de Benfica.

Mercato : Le PSG vise une star, une réunion au sommet est annoncée ! https://t.co/wtJKbPBe1w pic.twitter.com/8dIMJD5uRd — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Le PSG veut récupérer Joao Neves et envoyer Renato Sanches à Benfica

Comme l’explique L’Équipe, le PSG souhaite se séparer de Renato Sanches, n’entrant pas dans les plans du club après son prêt non concluant à l’AS Rome, et voudrait l’envoyer à Benfica dans le cadre de l’opération Joao Neves. Un moyen de faire baisser la note du milieu portugais, disposant d’une clause libératoire de 120M€ et représenté par Jorge Mendes, également agent de Renato Sanches mais aussi de Manuel Ugarte.

Jorge Mendes travaille aussi sur le départ d'Ugarte

L’Uruguayen, lui, ne sera pas directement concerné par le dossier Joao Neves, mais Jorge Mendes travaille dans le même temps sur son départ vers Manchester United, en bonne position pour le recruter. Hasard ou non, un transfert à 70M€ est également évoqué pour Manuel Ugarte, qui pourrait ainsi libérer une place dans l’entrejeu pour Joao Neves.