Transferts : Le PSG prend une décision pour ses indésirables !

Plusieurs joueurs encore sous contrat n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique, mais contrairement aux autres années, le PSG a décidé de ne pas instaurer un loft où placer ses indésirables. Du moins pas officiellement, car les concernés ne s’entraîneront pas avec le groupe professionnel, mais avec le groupe Espoirs.

Le marché des transferts a ouvert ses portes depuis plus d’un mois, mais le PSG est encore à la recherche d’une porte de sortie pour plusieurs de ses joueurs. Comme indiqué par Le Parisien, huit joueurs sont considérés comme des indésirables et n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique.

Huit joueurs poussés vers la sortie

On y retrouve notamment Renato Sanches et Juan Bernat, prêtés respectivement à l’AS Rome et au Benfica Lisbonne la saison dernière. Le PSG veut également se séparer de Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu, qui ont été invités à quitter le club de la capitale cet été.

Pas de loft cette année au PSG

En attendant de leur trouver une porte de sortie, ces joueurs ne s’entraîneront pas avec le groupe de Luis Enrique. Mais selon L'Équipe, ils ne seront pas placés dans un loft pour autant. En effet, ils reprendront l’entraînement le 23 juillet prochain avec le groupe Espoirs du PSG.