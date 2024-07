Mercato : La prochaine signature de l’ASSE est annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en stage de pré-saison au Chambon sur Lignon, Olivier Dall'Oglio a fait le point sur plusieurs sujets brûlants, notamment sur l'avenir de Mickaël Nadé, dont le contrat a pris fin le 31 juin dernier. Selon les dires de l'entraîneur de l'ASSE, les négociations sont en bonne voie pour renouveler son bail.

L’ASSE construit doucement son groupe pour la saison prochaine. Depuis le début du mercato, le club stéphanois a officialisé les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Par ailleurs, les Verts ont acté la prolongation d’Aïmen Moueffek.

L'ASSE tente de conserver Nadé

En coulisses, l’ASSE tente de prolonger le contrat d’un autre héros de la saison dernière. Le club stéphanois a entamé des discussions avec Mickaël Nadé, dont le contrat a expiré à la fin de la saison dernière. Et comme l’a laissé entendre Olivier Dall’Oglio, une issue positive pourrait rapidement être trouvée dans ce dossier.

« Je pense que c’est en bonne voie »

« Il y a la priorité de garder nos joueurs avant d’aller en chercher. Si on peut les garder, on le fait. Il y a une volonté pour que Mickaël Nadé reste chez nous. Une grosse volonté de la part de tout le monde. Je pense que c’est en bonne voie» a confié le coach de l’ASSE dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.