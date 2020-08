Foot - Mercato - Rennes

Mercato : La mise au point de Rennes pour Guirassy !

Publié le 24 août 2020 à 15h10 par T.M.

Attaquant d’Amiens, Serhou Guirassy n’a pas caché son envie de rejoindre Rennes cet été. Un dossier évoqué par le président breton, Nicolas Holveck.