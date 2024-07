Mercato : L’OM est attendu au tournant en Angleterre !

Thomas Bourseau

Le mercato estival de l’OM part dans tous les sens. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, c’est Mason Greenwood qui a déposé ses valises à Marseille. Le plan de l’Olympique de Marseille serait de trouver un accord à la fois avec Arsenal et le clan Eddie Nketiah. Et le club phocéen disposerait déjà de toutes les réponses.

Tout s’enchaîne du côté de l’OM. Après Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Ismaël Koné puis Mason Greenwood dont le transfert de Manchester United a été officialisé jeudi pour 31,6M€, le comité directeur de l’Olympique de Marseille accélérerait en coulisses afin qu’un autre joueur anglais vienne déposer ses valises sur la Canebière.

Mercato - OM : L’agent d'un joueur dénonce une fake news ! https://t.co/y5Vy3LDg76 pic.twitter.com/5EyMK8EKXt — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

L’OM lorgne Nketiah, la porte est ouverte ?

Sky Sports a confirmé la récente tendance dessinée par Foot Mercato : Eddie Nketiah serait bel et bien un dossier chaud et étudié dans les bureaux de la direction de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais étudierait en interne la nécessité ou non de faire une approche concrète auprès d’Arsenal. Les Gunners auraient donné un bon de sortie à Eddie Nketiah.

Arsenal annonce la couleur pour Nketiah

Sky Sports ne s’arrête pas à cela et apporte un complément d’information. Le média britannique affirme qu’Arsenal serait prêt à faire une croix sur une grosse offre au vu de la durée du contrat actuel d’Eddie Nketiah, à savoir juin 2027. Pour autant, Nketiah ne sera pas vendu au rabais ! L’OM est donc attendu dans le nord de Londres avec une offre convaincante.