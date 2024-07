Mercato : L'OM a trouvé le successeur d'Aubameyang... et de Payet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, l'Olympique de Marseille a obtenu la signature de Mason Greenwood, moyennant un transfert avoisinant les 31M€, bonus compris. Un transfert qui suscite une vive polémique compte tenu du passé de l'ailier anglais. Cependant, après s'être relancé à Getafe la saison dernière, l'ancien joueur de Manchester United va récupérer le mythique numéro 10 à l'OM laissé vacant quelques heures plus tôt par Pierre-Emerick Aubameyang.

C'est déjà à la fois le gros transfert de l'été à Marseille, mais également celui qui risque de faire le plus parler. En effet, jeudi, l'OM a officialisé le transfert de Mason Greenwood qui débarque en provenance de Manchester United pour environ 31M€, bonus compris. Une arrivée qui fait polémique compte tenu de l'affaire dans laquelle le joueur a été impliqué. Mason Greenwood est effectivement accusé d'agression sexuelle sur sa compagne, bien qu'il n'ait pas été condamné. C'est dans ce contexte qu'il va devoir s'imposer à l'OM après une saison réussie à Getafe. Le tout avec le numéro 10 dans le dos.

Officiel : Malgré la polémique, l’OM annonce le transfert de Mason Greenwood https://t.co/IjyvaS4ZuB pic.twitter.com/TU5AuCxg9c — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

Greenwood s'ajoute à la longue liste des numéros 10 de l'OM

En effet, le numéro 10 ne sera resté vacant que quelques heures puisque dans la foulée de l'officialisation de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a donc annoncé la signature de Mason Greenwood. L'ailier anglais rejoint ainsi des noms prestigieux dans l'histoire du club phocéen. En plus d'Aubbameyang, Alexis Sanchez, Dimitri Payet, André Ayew, André-Pierre Gignac, Mickaël Pagis, Abedi Pelé, Jean-Marc Ferreri ou encore Josip Skoblar ont porté le fameux numéro 10 à l'OM en laissant une trace dans l'histoire du club olympien. D'autres joueurs l'ont également étrenné mais avec moins de réussite comme Boudewijn Zenden, Koke ou Xavier Gravelaine. Reste désormais à savoir dans quelle catégorie se classera Mason Greenwood.

«Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille»

Quoi qu'il en soit, l'ailier anglais n'a pas caché sa joie à l'idée de rejoindre l'OM. « Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché. Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League », confiait Mason Greenwood auprès de L'EQUIPE juste après sa signature.