Mercato : L’OM a la solution pour son nouveau buteur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel attaquant afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah, l’OM pense notamment à celui d’Arsenal Eddie Nketiah. Un accord contractuel serait même sur le point d’être trouvé avec l’international anglais. En ce qui concerne les négociations avec les Gunners, Pablo Longoria aurait la solution pour boucler ce transfert.

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi avait l’intention de conserver et s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais un an après avoir dit non à l’Arabie Saoudite pour rejoindre l’OM, l’attaquant âgé de 35 ans a décidé de s’engager avec Al-Qadsiah, obligeant la direction olympienne à lui chercher un remplaçant.

Mercato : L’OM a grillé du lourd pour ce transfert https://t.co/9bSYJN3QpE pic.twitter.com/yvO0tEGGDh — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

L’OM et Nketiah proches d’un accord

Dans cette optique, une des pistes explorées par l’OM mène à Eddie Nketiah. L’attaquant âgé de 25 ans doit se contenter d’un rôle de doublure à Arsenal, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Un dossier qui avancerait bien puisque d’après les informations de L’Équipe, un accord serait proche d’être trouvé entre l’OM et l'international anglais (1 sélection).

Longoria veut un prêt avec option d’achat obligatoire

Marseille va ensuite devoir trouver un terrain d’entente avec Arsenal. Selon L’Équipe, Pablo Longoria travaillerait sur un prêt avec option d’achat obligatoire dans un an, solution utilisée afin de s’attacher les services de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans, Tottenham). Un moyen pour l’OM de décaler les paiements, en comptant sur une qualification en Ligue des champions à la fin de la saison.