Mercato : L’offre surprise qui va tout changer pour Guardiola ?

Pep Guardiola n’est certes pas Anglais comme Gareth Southgate qui a déposé sa démission mardi à la Fédération anglaise. Toutefois, comme Fabio Capello par le passé ou Sven-Goran Eriksson, Guardiola aurait des chances de bénéficier du poste de sélectionneur des Three Lions en 2025 après une année d’intérim avec Lee Carsley. Explications.

Pendant la Coupe du monde 2022, Manchester City avait annoncé la prolongation de contrat de Pep Guardiola jusqu’à l’été 2025. Et alors que cela fera 9 ans à l’expiration de son contrat que sa prise de fonctions a été effectuée, son aventure chez les Skyblues ne devrait pas être une nouvelle fois rallongée au vu de sa volonté de prendre les rênes d’une sélection nationale qu’il a partagé en février dernier notamment.

Guardiola l’a assuré : «J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du monde»

Pour ESPN Brazil, Pep Guardiola affirmait cet hiver avoir envie de se lancer un challenge inédit. Après le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City depuis 2016, c’est une sélection que Guardiola aurait à coeur de diriger à présent. « J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe. C'est ce que j'aimerais. Je ne sais pas qui voudrait de moi. Pour travailler pour une équipe nationale, il faut qu'elle veuille de vous, comme pour un club ».

Southgate a démission après huit années de bons et loyaux services pour l’Angleterre

Et il se trouve que l’équipe nationale en question pourrait ne pas être l’Espagne. Luis de la Fuente a battu avec sa Roja, l’Angleterre en finale de l’Euro le dimanche 14 juillet (2-1). Le quatrième sacre de l’Espagne en championnat d’Europe après ceux de 1964, de 2008 et de 2012 a engendré la démission de Gareth Southgate du poste de sélectionneur des Three Lions qu’il occupait depuis 2016.

Carsley en intérim jusqu’à l’été 2025 pour la nomination de Guardiola

The Independent a dévoilé ces dernières heures que la Fédération anglaise, soit FA, prendrait sérieusement en considération le fait de nommer Pep Guardiola comme étant le futur sélectionneur de l’Angleterre. Pour ce faire, les hauts décideurs à la fédération songeraient à nommer l’entraîneur des U21 de l’Angleterre comme intérimaire jusqu’à ce que Guardiola devienne agent libre à la fin de la saison 2024/2025. En acceptant le poste de sélectionneur, Pep Guardiola remplirait donc son premier rêve : être à la tête d’une sélection en Coupe du monde, le Mondial 2026 approchant à grands pas.