Première décision forte du Real Madrid avec Mbappé

Kylian Mbappé est attendu à l'entraînement le 6 août prochain. Au cours de cette préparation, le staff de Carlo Ancelotti prêtera une attention particulière au nez de la star, touchée lors du dernier Euro. Les médecins du Real Madrid ont décidé de ne pas passer par la case opération. Malgré tout, ils s'attendent à un Mbappé au sommet de sa forme lors de la Supercoupe le 14 août prochain.

Il faudra encore attendre avant de voir Kylian Mbappé disputer son premier match sous les couleurs du Real Madrid. Le joueur français ne participera pas à la tournée estivale selon la presse espagnole et est attendu à l’entraînement le 6 août, le but étant de le voir prêt pour la Supercoupe face à l’Atalanta Bergame le 14. Mais dans quel état physique Mbappé retrouvera Valdebebas après sa fracture du nez lors de l’Euro ?

Mbappé prévient Ancelotti

En conférence de presse, Mbappé a confirmé des échanges avec le staff médical du Real Madrid .« On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe, c'est au coach de décider. Je vais me mettre au travail pour jouer le premier match. Je suis en contact avec le staff médical, je reste à l'écoute de ce qu'on me recommande et je reprendrai le jeu quand ce sera possible. J'ai envie de pouvoir apporter un maximum de choses à l'équipe dès que possible » a indiqué Mbappé.

« Mbappé sera au top physiquement »

Et à en croire les informations d’Edu Aguirre, le Real Madrid aurait pris une première décision, à savoir de ne pas opérer le nez de Mbappé. Le staff estime qu’il n’est pas nécessaire pour le joueur de passer par cette étape. Dans les prochains jours, le Français sera suivi par Antonio Pintus, le préparateur physique du club espagnol. « Mbappé sera au top physiquement pour le Supercopa » a-t-il déclaré au micro d’El Chiringuito. Reste à savoir si le Real Madrid tiendra sa promesse.