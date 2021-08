Foot - Mercato

Mercato : Javier Pastore disponible pour 0€ ?

Publié le 26 août 2021 à 8h48 par La rédaction mis à jour le 26 août 2021 à 8h50

En grande difficulté à l’AS Rome, Javier Pastore serait actuellement en train de négocier une rupture de son contrat et devrait prochainement se retrouver libre.