Mercato : Il signe au PSG pour marquer l'histoire !

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos a effectué un long chemin depuis. Devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale lors de la saison dernière, le Brésilien porte le brassard de capitaine depuis quatre ans. Ce dimanche, le joueur désormais âgé de 30 ans a affirmé qu’il avait rejoint les Rouge et Bleu dans l’optique de marquer l’histoire.

Il est assurément l’une des figures majeures de l’histoire récente du PSG. Désormais âgé de 30 ans, Marquinhos continue de tenir la défense du club parisien, lui qui après des saisons décevantes, a retrouvé son meilleur niveau. Leader du vestiaire depuis le départ de son compatriote Thiago Silva en 2020, le défenseur central pourrait terminer sa carrière au PSG.

Marquinhos dans la légende du PSG

Si la saison dernière, Marquinhos est définitivement entré dans l’histoire des Rouge et Bleu en dépassant Jean-Marc Pilorget, et en devenant ainsi le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, le Brésilien a révélé ce dimanche qu’il avait toujours souhaité marquer l’histoire en signant à Paris en 2013 en provenance de l’AS Rome.

« Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais marquer l'histoire »

« Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais marquer l'histoire et je pense que Marqui et Paris, c'est une belle histoire », a déclaré Marquinhos au micro de Téléfoot. Le capitaine pourra-t-il un jour soulever la première Ligue des Champions du PSG le brassard au bras ?