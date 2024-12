Mercato : Surprise, il veut jouer à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM avait mis les bouchées doubles lors du dernier mercato estival, réalisant pas moins de douze recrutements pour renforcer son effectif. Pourtant, certains dossiers prometteurs n'ont pas abouti, comme celui d'Andreas Pereira. Le milieu offensif brésilien, qui évolue actuellement à Fulham, avait été ciblé par les recruteurs marseillais. Si le transfert n’a pas eu lieu, la piste semble loin d’être définitivement refermée. Interrogé récemment, Pereira a laissé entendre qu’une aventure sous les couleurs phocéennes pourrait l’intéresser dans un avenir proche.

L'OM s’était activement positionné sur plusieurs dossiers lors du mercato estival, et parmi eux, celui d’Andreas Pereira n’était pas passé inaperçu. L’international brésilien, pourtant convoité, a finalement choisi de poursuivre l’aventure avec Fulham. Mais, malgré un temps de jeu conséquent dans le championnat anglais, son début de saison reste relativement discret. Dans un récent échange, Pereira a confirmé les approches de l’OM au cours de l’été. Mieux encore, ses déclarations laissent entrevoir une éventuelle ouverture pour rejoindre le club phocéen à l’avenir.

«Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille)»

« À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs). Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham », a déclaré Andreas Pereira pour Premier League Brasil. Des propos qui ont fortement déplu du côté de Craven Cottage. Face au tollé, Pereira a dû réagir.

Pereira s'excuse

« Malheureusement, l’article contient des déclarations qui me sont attribuées et que je n’ai pas faites, et la traduction en anglais a été faite de manière malveillante et inexacte, déformant complètement mes propos », a indiqué Andreas Pereira dans un communiqué. En l'absence de Valentin Carboni, l'OM pourrait se manifester pour recruter un meneur de jeu. Reste à voir si le club phocéen s'orientera vers le profil du Brésilien.