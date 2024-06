Mercato : Il signe au PSG, la surprise est totale

La rédaction

En 2020, alors qu'il était en fin de contrat, Layvin Kurzawa s'est finalement vu offrir une prolongation de 4 ans, ce qui a surpris tout le monde compte tenu du fait que l'ancien Monégasque jouait très peu. D'ailleurs, Layvin Kurzawa reconnaît avoir lui-même été surpris par cette proposition qu'il ne pouvait pas refuser.

C'est une signature qui a surpris. En 2020, le PSG officialise effectivement la prolongation de Layvin Kurzawa pour 4 ans alors que ce dernier arrivait au terme de son contrat. Une décision difficilement compréhensible compte tenu du temps de jeu de l'international français. Même le joueur a été surpris.



«Je n'ai pas compris»

« Ma prolongation en 2020 ? Je n'ai pas compris. J'étais chez moi, il y avait eu un transfert avorté avec la Juventus, le jet attendait sur le tarmac pour que j'y aille, et mon ancien agent m'appelle en me disant que le PSG et Leonardo veulent me prolonger pour 4 ans », rappelle-t-il dans une interview accordée au Média Carré , avant de reconnaître qu'il a lui-même été surpris.

«Je ne pensais pas que Paris allait m'offrir 4 ans de plus»