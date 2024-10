Mercato : Il quitte l’OM pour une «ville magnifique» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Homme majeur de Jorge Sampaoli à l’OM lors de la saison 2021-2022, Mattéo Guendouzi a fini par quitter le club marseillais. Prêté à la Lazio Rome la saison dernière, le milieu de terrain de 25 ans s’est définitivement engagé au sein du club romain cet été. Présent en conférence de presse ce samedi, l’ancien Marseillais s’est livré avec enthousiasme sur sa nouvelle vie dans la capitale italienne.

Après une saison 2022-2023 mouvementé à l’OM, Mattéo Guendouzi s’en est allé. Prêté avec obligation d’achat du côté de la Lazio Rome, le joueur né en 1999 a définitivement rejoint les Biancocelesti cet été. Un choix qui s’est avéré payant puisque le milieu de 25 ans a retrouvé l’équipe de France. Buteur face à Israël jeudi soir en Ligue des Nations (1-4), Guendouzi était présent en conférence de presse ce samedi après-midi, et a évoqué sa vie à Rome.

Mattéo Guendouzi très heureux à la Lazio Rome

« En France, on parle beaucoup moins du championnat italien que du championnat anglais ou espagnol mais je sais où j'ai mis les pieds à la Lazio, une équipe qui se qualifie tout le temps pour les Coupes d'Europe, avec de très grands joueurs. Je savais ce que je pouvais apporter, je suis très heureux de mon choix, ça s'avère payant », a d’abord confié Mattéo Guendouzi avant de poursuivre.

« C'est une ville magnifique, on y mange très bien »

« Je mange très bien là-bas. J'ai pris un ou deux kilos dès que je suis arrivée, car je vivais à l'hôtel au début le temps de trouver ma maison. C'est une ville magnifique, on y mange très bien, les pâtes et les pizzas même si j'essaie de faire attention maintenant. Pouvoir visiter beaucoup de lieux, pouvoir me promener… Il y a l'aspect être sur le terrain, mais il faut savoir aussi déconnecter et Rome c'est une ville très bien pour ça ». Le joueur formé au PSG ne semble donc pas regretter son choix de quitter Marseille...