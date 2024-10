Mercato - OM : Le clan Pogba annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Un an et demi après le début de sa suspension pour dopage, Paul Pogba pourra rejouer au football court 2025. Malgré son contrat à la Juventus, le Français aurait de fortes chances de ne pas pouvoir à Turin au vu des relations qui se seraient grandement refroidies entre les deux parties. La chance de l’OM ?

Paul Pogba a appris au début du mois d’octobre que sa suspension pour dopage a été réduite à seulement 18 mois au lieu des 4 années initiales par le Tribunal Arbitral du Sport. Ce qui signifie qu’en mars 2025, Pogba pourrait retrouver le chemin des terrains. À la Juventus où son contrat expirera le 30 juin 2026 ? Pas à en croire les dernières tendances.

«Rafaela est très attentive à la situation avec la Juventus»

CaughtOffside a fait dernièrement savoir que le projet sportif bâti par Thiago Motta tournant autour de la jeunesse. De quoi exclure Paul Pogba (31 ans) des plans de l’ancien entraîneur du PSG. D’ailleurs, l’entourage de sa représentante Rafaela Pimenta a récemment tenu le discours suivant à France Football. « Rafaela est très attentive à la situation avec la Juventus. Elle regarde aussi d'autres possibilités au cas où, mais aucune réponse n'est possible à donner aujourd’hui ». En parallèle, l’OM pourrait profiter de cette situation puisque Patrice Evra révélait la semaine dernière prévoir un appel à Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, au sujet du feuilleton Paul Pogba.

«Quelque chose s'est cassé avec la Juve»

En outre, un agent proche de la Juventus en a rajouté une couche au sujet de la situation entre le clan Pogba et le club bianconero. « Les relations avec le club ont été compliquées, nous explique un agent proche de la Vieille Dame. Il a continué de parler avec des joueurs et certains membres du staff, mais pas plus haut. (…) Il estime avoir manqué de soutien plus haut. ». Une bonne connaissance de Paul Pogba a confirmé que rien n’était plus pareil entre le club qui a révélé Pogba aux yeux du monde entre 2012 et 2016 et le champion du monde. « Quelque chose s'est cassé avec la Juve ». L’Olympique de Marseille a donc une jolie carte à jouer dans le dossier Pogba.