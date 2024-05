Mercato : Il lâche l’OM, la presse étrangère lui annonce l’enfer !

Axel Cornic

A la recherche d’un nouvel entraineur, l’Olympique de Marseille a visé Paulo Fonseca selon nos informations, mais le coach du LOSC aurait finalement décidé de quitter la Ligue 1 pour retrouver la Serie A, championnat qu’il a déjà disputé par le passé avec l’AS Roma. Il devrait en effet devenir le successeur de Stefano Pioli à l’AC Milan.

Ce n’est pas un premier échec qu’a commencé la quête de Pablo Longoria. Nous vous avons révélé dès le 10 avril dernier que le10sport.com que la priorité de l’OM pour oublier Jean-Louis Gasset était Paulo Fonseca, qui avait déjà été approché il y a un an pour remplacer Igor Tudor. Mais cette piste s’est rapidement compromise...

Fonseca snobe l’OM

A en croire les médias italiens, Fonseca aurait en effet éconduit les avances de l’OM pour accepter de rejoindre l’AC Milan. Les Rossoneri ont le grand avantage de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais on a surtout appris récemment que leur offre était de seulement 2,5M€ par an, alors que Longoria lui en offrait 3M€ net par an, hors bonus.

A Milan on aurait des gros doutes