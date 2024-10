Mercato : Il déniche le «nouveau Guardiola» et l’envoie au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déniché en janvier 2001 par Luis Fernandez, Mikel Arteta retrouve le PSG ce mardi soir à l'occasion du choc en Ligue des champions contre Arsenal. L'ancien coach du club de la capitale raconte la façon dont il a convaincu à l'époque le jeune milieu de terrain espagnol avec une ambition claire : faire d'Arteta son nouveau Guardiola.

Lors du mercato d'hiver 2001, un illustre inconnu débarque au PSG en provenance de la réserve du FC Barcelone : Mikel Arteta. Alors âgé de 18 ans, le milieu de terrain espagnol va rapidement s'imposer dans l'entrejeu du club de la capitale et sera l'une des révélations du côté du PSG jusqu'à la fin de son prêt un an et demi plus tard, en juin 2002. Luis Fernandez, qui l'a déniché au sein de La Masia, raconte d'ailleurs la façon dont il a recruté Mikel Arteta.

Arteta, le Guardiola du PSG

« Son histoire est belle. J’avais eu l’occasion de le voir avant qu’il ne signe à Barcelone. J’aime bien regarder chez les jeunes : Patrick Vieira, Johan Micoud, Nicolas Anelka… », raconte Luis Fernandez dans les colonnes de Ouest-France, avant d'expliquer son projet avec Mikel Arteta, à savoir en faire son Pep Guardiola à savoir sa sentinelle devant la défense : « J’ai toujours eu une attirance pour ces milieux de terrain devant la défense, qui ont une facilité technique pour ressortir les ballons. Il voyait assez vite, il cassait les lignes. Quand un coéquipier était embêté avec le ballon, il lui donnait. Défensivement, il n’allait pas tacler, il avait un sens de l’anticipation, une intelligence dans le placement ».

«J’ai toujours eu une attirance pour ces milieux de terrain devant la défense»

Néanmoins, le PSG n'aura pas réussi à se mettre d'accord avec le FC Barcelone pour conserver Mikel Arteta dont le prêt s'est achevé en juin 2002. « Malheureusement, le PSG n’a pas su faire le nécessaire pour l’acheter. On n’a pas mis le prix mais ce sont des questions financières qui ne sont pas de mon ressort », ajoute Luis Fernandez avant d'assurer qu'il est surpris par la reconversion de Mikel Arteta : « Je ne l’aurais jamais imaginé entraîneur. C’était “Monsieur Silence”. Il ne disait jamais rien, il acceptait que ses coéquipiers le recadrent sur le terrain ». L'entraîneur d'Arsenal aura l'occasion de confirmer son talent d'entraîneur à l'occasion de la réception du PSG ce mardi soir.