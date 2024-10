Luis Enrique - Mbappé : «Tu vas payer», la grande annonce du PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas bénéficié d’un totem d’immunité avec Luis Enrique la saison dernière. Quand bien même les buts s’empilaient, l’attaquant du PSG n’apportait pas entière satisfaction à son entraîneur au niveau de son rendement collectif. Luis Campos a livré un témoignage lourd de sens sur le management d’Enrique.

Tout Kylian Mbappé qu’il est, de par son statut de champion du monde et de meilleur buteur de l’histoire du PSG, le nouvel attaquant du Real Madrid devait avoir un investissement plus important dans le jeu collectif parisien que ce qu’il proposait aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain l’avait publiquement critiqué sur ce sujet à l’automne 2023.

«Tout le monde est offusqué parce qu'on a dit quelque chose sur le crack»

Personnage principal du documentaire de Movistar+ « Vous n’en pas la moindre idée », Luis Enrique a justifié sa gestion du cas Kylian Mbappé qui n’avait aucun passe-droit. « Quand un joueur marque des buts, personne ne peut plus rien dire, tout le monde est offusqué parce qu'on a dit quelque chose sur le crack. Mais il faut que les cracks donnent l’exemple aux autres. Il faut plus de normalité. Quand il joue mal son entraîneur peut lui dire, et ce n’est pas grave ».

«Luis a une différence: quand il n’est pas content, quand tu ne corresponds pas au niveau d'énergie qu'il a mis...»

Conseiller football du PSG depuis le 10 juin 2022, Luis Campos a également participé au documentaire de Movistar+ dont Luis Enrique est le protagoniste. A ses yeux, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est différent des autres coachs avec lesquels le dirigeant portugais a collaboré par le passé. « J'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs. Luis a une différence: quand il n’est pas content, quand tu ne corresponds pas au niveau d'énergie qu'il a mis pour arriver à un point... là mon ami tu vas payer. ». a assuré Campos via des propos relayés par RMC Sport.