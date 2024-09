Mercato : Il débarque au RC Lens et lâche un aveu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Will Still a débarqué en France au Stade de Reims, et il continue d'étonner avec un parcours incroyable. L'entraîneur belgo-britannique poursuit son aventure avec le RC Lens désormais. Un club un peu plus huppé. En effet, les Sang et Or ont réussi à s'imposer dans le paysage footballistique ces dernières années, jouant les premiers rôles en Ligue 1. Mais pas de quoi impressionner Will Still.

En faisant son arrivée au RC Lens au tout début du mercato cet été, Will Still a parfaitement débuté son aventure avec le club. Avant la réception de Lyon ce dimanche soir, il s'est confié sur sa nouvelle tâche.

Mercato - RC Lens : Décision prise pour le transfert d'un buteur https://t.co/6FbPS0LCrU pic.twitter.com/BELoIhBAYq — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Will Still est sans pression à Lens

Will Still a succédé à Franck Haise à la tête du RC Lens, un profil bien plus expérimenté que lui, qui a réussi à propulser son club vers les sommets. On pouvait alors penser que passer après serait compliqué pour l'ancien coach de Reims, mais il n'en est rien. « Avez-vous douté devant l'ampleur de la tâche de passer après Franck Haise ? Je ne l'appréhendais pas du tout, pour être honnête. J'ai toujours eu un super bon contact avec Franck, il a fait des choses incroyables, mais comme je le répète, je ne suis pas là pour le remplacer. Bouleverser tout ce qui est ici, c'est impossible, car tu arrives dans une institution, avec des codes. Peu importe l'entraîneur, Lens restera toujours », a-t-il déclaré à L'Equipe.

«Je ne l'appréhendais pas du tout»

Séduit à l'idée de rejoindre le RC Lens, Will Still semble avoir construit de belles relations avec les dirigeants du club. Il assure vouloir écrire un nouveau chapitre avec les Sang-et-Or. « C'est une nouvelle histoire qu'on doit écrire ensemble, avec Pierre (Dréossi, nouveau directeur général), quelqu'un de très franc, droit, juste, avec un très bon sens de l'humour, avec Jean-Louis (Leca, nommé coordinateur sportif). Serrons-nous les coudes. Jusqu'ici, les échanges ont été parfaits » assure Will Still.