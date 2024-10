Mercato : Il abandonne tout pour signer au RC Lens

Arnaud De Kanel

En 2018, Rémy Labeau Lascary rejoignait officiellement le RC Lens pour y intégrer son centre de formation. Un véritable sacrifice pour le jeune attaquant âgé de 15 ans seulement à l'époque qui quittait sa Guadeloupe natale ainsi que tous ses proches pour suivre son rêve de devenir professionnel un jour. Si les premiers moments ont été difficiles à vivre, Labeau Lascary a tout de même réussi son pari.

Après une préformation au Stade Lamentinois, Rémy Labeau Lascary était recruté par le RC Lens en 2018 afin de parfaire son apprentissage. Alors qu'il avait seulement 15 ans, le Guadeloupéen quittait tout du jour au lendemain pour partir en métropole. Les premiers temps ont été «compliqués» comme il l'a reconnu, notamment en raison du gap de niveau.

Gros coup dur au RC Lens, «l'un des moments les plus difficiles de ma carrière» https://t.co/SuvAz4JtTG pic.twitter.com/UpiVblG65u — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Ce n’était pas facile»

« Au début, c’était compliqué quand même, parce que le niveau footballistique entre la Guadeloupe et la France n’a rien à voir. Ce n’était pas facile. Mais après, j’ai ma famille, mes parents, mon frère et ma sœur qui sont souvent là. Tous les deux mois, ils viennent en France m’accompagner. Donc ça, c’est vraiment ma force. Et je leur suis reconnaissant », a confié Rémy Labeau Lascary au média Lensois.com. Six ans plus tard, le voilà bien ancré dans la rotation de son club formateur avec lequel il a signé son premier contrat professionnel.

«Beaucoup de fierté»

« Je pense que je ne suis pas encore arrivé tout en haut, parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je ressens tout de même beaucoup de fierté, surtout quand on joue à Bollaert avec des supporters, des chants. Même quand tu sors, les gens te reconnaissent. Ça fait vraiment chaud au cœur. Mais je ne suis pas encore arrivé en haut. Quand je vais vraiment enchaîner les matchs, quand je serai vraiment un buteur, enchaîner les titularisations, je pense que là, je serai arrivé. Il y a encore beaucoup de travail, mais je suis content d’être là », a ajouté l'attaquant du RC Lens.