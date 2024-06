Mercato : Ibrahimovic met un stop au PSG

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes en France, on attend avec impatience de voir les recrues qui arriveront au PSG. Le club de la capitale préparerait un recrutement XXL et pour cela, il regarderait notamment du côté du Milan AC. C'est sans compter sur un ancien du PSG, Zlatan Ibrahimovic, qui a apporté une mauvaise nouvelle aux champions de France.

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia... Le PSG regarde à Naples pour son mercato, mais aussi dans d'autres clubs italiens. Cela serait notamment le cas au Milan AC. Plusieurs joueurs milanais plairaient aux dirigeants parisiens. Ainsi, différentes rumeurs ont annoncé un intérêt du PSG pour Mike Maignan, Theo Hernandez ou encore Rafael Leao.

PSG : Luis Enrique l'a métamorphosé ! https://t.co/tv0yUkA2JG pic.twitter.com/46GhANcWQm — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Ils vont rester au club »

Mais voilà que le PSG pourrait déjà oublier ces 3 joueurs du Milan AC. Et ce n'est autre que Zlatan Ibrahimovic qui l'a assuré. Présent en conférence de presse ce jeudi, le conseiller sportif milanais a fait savoir : « Mike Maignan, Theo Hernández et Rafa Leão vont rester au club. Ils sont sous contrat, heureux à Milan et nous n’avons pas besoin de vendre de joueurs pour en recruter de nouveaux ».

Fonseca nouvel entraîneur du Milan AC