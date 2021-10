Foot - Mercato

Mercato : Hilton aurait pu continuer en Ligue 1 !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h32 par La rédaction mis à jour le 13 octobre 2021 à 14h37

Retraité des pelouses depuis la saison dernière, Vitorino Hilton disposait pourtant de propositions et notamment en Ligue 1.