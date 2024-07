Mercato : Grande décision à l'OL, cinq transferts se préparent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de l'OL, Pierre Sage avait réclamé des départs ce samedi, après une large victoire face à Chassieu-Décines (7-0). Le technicien a été écouté puisque la formation lyonnaise a mis au placard cinq joueurs, dont certains membres expérimentés comme Dejan Lovren. L'équipe espère s'en séparer d'ici la fin du mercato estival.

L’OL a entamé sa préparation. Après une victoire face à Chassieu-Décines ce samedi, le groupe lyonnais devrait se rendre en Autriche pour participer à un stage de dix jours. Mais en accord avec Pierre Sage, David Friio aurait pris la décision de laisser à quai cinq joueurs.

L'OL va se séparer de cinq joueurs

Selon les informations de L’Equipe, le directeur sportif de l’OL aurait décidé de créer un loft dans lequel se trouve Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi le jeune Florent Sanchez. Ces cinq joueurs sont invités à trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato estival.

« Le dégraissage de l'effectif est nécessaire »

Ce samedi, Pierre Sage avait déjà évoqué la nécessité de dégraisser l’effectif avant la reprise. « Le dégraissage de l'effectif est nécessaire. Avec Mahamadou Diawara qui n'est pas retenu à l'Euro U19, on aura un groupe de 25 et d'autres doivent encore revenir. Après ce sont des joueurs, des humains, et pas des contrats de travail » avait confié le coach de l’OL.