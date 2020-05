Foot - Mercato - Dortmund

Mercato - Dortmund : Götze aurait une préférence pour son avenir !

Publié le 25 mai 2020 à 18h50 par La rédaction

Le Borussia Dortmund a annoncé, via son directeur sportif, que Mario Götze ne serait pas conservé à l’issue de la saison. Et des informations venues d’Allemagne semblent l’envoyer tout droit vers l’Espagne, ou l’Italie…