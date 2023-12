Mercato - FC Nantes : Le malaise est confirmé après ce transfert

Thibault Morlain

Recruté par le FC Nantes lors du mercato estival, Adson a disparu de la circulation à l'occasion des derniers matchs. Alors que le Brésilien n'a pas été convoqué par Jocelyn Gourvennec précédemment, sa situation fait parler chez les Canaris. L'entraîneur du FC Nantes a donc été interpellé sur le sujet et il a fait le point sur le cas Adson.

Débarqué en provenance des Corinthians, Adson ne convainc pas depuis son arrivée au FC Nantes. La nomination de Jocelyn Gourvennec n'a d'ailleurs rien changé, bien au contraire... Suite à l'arrivée du nouvel entraîneur des Canaris, des tensions avaient été révélées avec Adson, lui qui n'est plus appelé pour jouer avec Nantes.

« L’adaptation n’est pas facile pour lui »

Quid alors de la situation d'Adson au FC Nantes ? En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a fait part d'un problème d'adaptation pour le Brésilien : « L’adaptation n’est pas facile pour lui, c’était vrai avant et ça l’est toujours. Après, cela reste des choix sportifs, tant sur la constitution de l’effectif que sur l’équilibre du banc ».

« Tous les joueurs veulent jouer »