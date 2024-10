Mercato - FC Nantes : Il quitte le club et règle ses comptes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après trois saisons au FC Nantes dans la peau de la doublure d’Alban Lafont (2021-2024), Rémy Descamps s’est engagé cet été en faveur de l’OL. Alors que ce dernier retrouve son ancien club ce dimanche en Ligue 1, le gardien formé au PSG a dévoilé un gros regret au cours de son passage chez les Canaris.

7ème de Ligue 1, le FC Nantes réalise un bon début de saison. La formation d’Antoine Kombouaré, habituée à la zone rouge sur ces dernières saisons, a donc envie de poursuivre sur sa belle lancée. Ce dimanche (15h), le club nantais se déplace sur la pelouse de l’OL, et va tenter d’aller chercher un bon résultat. Une rencontre très particulière pour un certain Rémy Descamps.

Rémy Descamps va retrouver le FC Nantes ce dimanche

Nouvelle recrue du club rhodanien, le gardien de but de 28 ans a évolué au FC Nantes le temps de trois saisons entre 2021 et 2024. Ce samedi, ce dernier s’est exprimé auprès de Ouest-France sur son passage chez les Canaris, et n’a pas hésité à régler ses comptes en révélant que ce dernier regrettait de ne pas avoir disputé les finales de la Coupe de France (disputées par Nantes en 2022 et 2023) lui qui avait laissé sa place au titulaire Alban Lafont.

« Ne pas avoir joué ces deux finales de Coupe de France restera un grand regret dans ma carrière »

« Ne pas avoir joué ces deux finales de Coupe de France restera un grand regret dans ma carrière », a ainsi lâché Rémy Descamps auprès de Ouest-France. « J’aurais adoré fouler la pelouse du Stade de France. Forcément, c’est toujours un objectif que je me fixe. Ce n’est pas fini. Pour moi, quand on m’octroie une compétition (la Coupe de France) c’est pour que je la joue jusqu’au bout et pas qu’on m’enlève la cerise au dernier moment », conclut le gardien formé au PSG, qui occupe désormais un rôle de doublure de Lucas Perri à l’OL, tandis qu’Anthony Lopes a été déclassé.