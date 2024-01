Mercato - FC Nantes : Frayeur de dernière minute pour ce transfert

La rédaction

Très actif en ce début de mercato hivernal, le FC Nantes s’est notamment offert les services de Tino Kadewere. Prêté avec option d’achat par l’OL, le Zimbabwéen va donc tenter de se relancer sous le maillot des Canaris. Une opération qui aurait d’ailleurs pu ne pas se faire au dernier moment puisque certains clubs ont tenté de jouer un mauvais tour au FC Nantes.

Avec les départs de Moses Simon et Mostafa Mohamed à la CAN, le FC Nantes avait besoin de se renforcer en attaque en ce mois de janvier. C’est chose faite avec les arrivées de Bénie Traoré et Tino Kadewere. Ce dernier a été prêté avec option d’achat par l’OL, mais il aurait pu aller ailleurs qu’à Nantes. En effet, d’autres prétendants étaient intéressés par Kadewere.

« Il voulait vraiment nous rejoindre »

Rapporté par L’Equipe , Jocelyn Gourvennec est revenu sur les dessous de l’arrivée du Zimbabwéen au FC Nantes : « On pensait à lui depuis un petit moment, je le connais depuis très longtemps. On a eu de très bons renseignements avec Paul Le Guen, qui l'avait accueilli au Havre. On a laissé passer le match de Lyon parce qu'on ne pouvait pas parler avec lui avant. Dès le lendemain j'ai échangé avec lui, les dirigeants aussi, il a donné son accord moral pour nous rejoindre, il voulait vraiment nous rejoindre ».

« Des clubs sont entrés dans la danse »