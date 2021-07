Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : La Juventus recrute un joueur de Kita !

Publié le 6 juillet 2021 à 16h10 par La rédaction

Grand espoir du FC Nantes, Abdoulaye Dabo (20 ans) va rejoindre définitivement la Juventus Turin. Il s'engage pour 3 ans.

Plus jeune contrat professionnel de l'histoire du FC Nantes, Abdoulaye Dabo va définitivement quitter son club formateur. Prêté depuis janvier à la Juventus, Dabo va signer un contrat de 3 ans avec la Vieille Dame selon Foot Mercato . Cette saison, il a évolué avec la Primavera (équipe des moins de 23 ans) jouant 16 matchs et délivrant 2 passes décisives.

Les premiers contacts remontent ... à 2016

L'intérêt de la Juventus pour le milieu de terrain défensif date de 2016. A l'époque, Dabo n'était pas encore professionnel et la Juventus formulait une offre à hauteur de 7M€. 5 ans plus tard, il part, à un an du terme de son contrat, pour 500 000€. Habitué à perdre ses jeunes joueurs, le FC Nantes doit se résoudre à brader ses talents pour se maintenir à flot financièrement.