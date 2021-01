Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Sergio Ramos aurait déjà tranché !

Publié le 6 janvier 2021 à 12h00 par B.C.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos. Le Chiringuito, célèbre émission espagnole, en a d’ailleurs rajouté une couche ce lundi, mais le défenseur de 34 ans aurait les idées claires concernant son avenir.

Véritable cadre du Real Madrid, Sergio Ramos voit son avenir s’écrire en pointillé. Son contrat court jusqu’à la fin de la saison et aucun accord n’a encore été trouvé avec Florentino Pérez, réticent à l’idée de proposer une prolongation de plusieurs saisons à un joueur trentenaire. La situation traîne donc en longueur, et plusieurs clubs souhaiteraient en profiter. Outre Liverpool, Tottenham ou encore Manchester City, le PSG se serait positionné pour mettre la main sur le défenseur de 34 ans. Ces dernières semaines, la presse espagnole a indiqué que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui proposer un énorme contrat pour le convaincre de rejoindre le PSG. D’après les dernières informations divulguées dans l’émission El Chiringuito , Sergio Ramos aurait d’ailleurs fait savoir aux dirigeants merengue que le PSG était prêt à l’inclure dans son projet avec un certain Lionel Messi. De quoi mettre la pression sur Florentino Pérez, mais…

Sergio Ramos prêt à snober le PSG et les autres clubs pour rester au Real Madrid