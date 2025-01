Mercato : Entraîner le PSG ou l’OM ? Il lâche déjà sa réponse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, Eric Roy fait du très bon boulot sur le banc de Brest. Cela pourrait alors lui permettre de rejoindre un club plus huppé en Europe d’ici quelques mois. Le principal intéressé en a d’ailleurs dit plus sur son avenir. Se voit-il notamment entraîner le PSG ou encore l’OM ? Eric Roy est plutôt lucide à ce sujet.

Depuis 2023, Eric Roy est l’entraîneur de Brest et son travail a bien payé ces derniers mois. En effet, le technicien de 57 ans a réussi, à la surprise générale, a amené le club breton en Ligue des Champions, où ça se passe bien actuellement. De quoi avoir un impact sur l’avenir de Roy ? L’entraîneur français se verrait bien sur le banc d’un club plus huppé, mais pas forcément du PSG et de l’OM. Et pour cause…

« Je ne vois pas Luis Enrique partir. C’est pareil à l’OM »

A l’occasion d’un entretien accordé à Marca, Eric Roy a évoqué son avenir, à Brest ou même ailleurs. Il a alors été question du PSG et de l’OM et l’entraîneur de 57 ans a confié : « Je peux prolonger, mais je peux aussi m’en aller. En partant de Brest, il y a 4 ou 5 clubs en France qui pourraient m’intéresser. Je ne vois pas Luis Enrique partir. C’est pareil à l’OM ».

« Si tu veux partir, c’est pour prendre une équipe qui te permet de gagner »

Toujours concernant son avenir, Eric Roy, aujourd’hui aux commandes à Brest, a ensuite poursuivi : « A Brest, c’est difficile de gagner. Nous n’allons pas gagner la Ligue des Champions, ni la Ligue 1. Si tu veux partir, c’est pour prendre une équipe qui te permet de gagner et en France, il n’y en a pas beaucoup. A l’étranger, l’Allemagne c’est compliqué à cause la langue, j’ai joué et j’ai travaillé en Angleterre, pareil en Espagne ou l’Italie. Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont plus pour l’argent, moins pour le projet sportif ».