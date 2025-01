Mercato - OM : Grandes retrouvailles grâce au prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fermeture du mercato d'hiver le 3 février prochain, l'OM devrait encore tenter de dégraisser son effectif. L'objectif est clairement de se séparer de certains indésirables, et alors que le dossier Lilian Brassier semble se décanter, Bamo Méïté pourrait lui aussi quitter Marseille pour retrouver Jean-Louis Gasset à Montpellier.

Ces dernières semaines, les regards sont tournés vers l'OM sur le mercato. Et pour cause, le club phocéen a cédé Elye Wahi à l'Eintracht Francfort pour environ 26M€, hors bonus, et cherche désormais son successeur. Mais dans le même temps, l'opération dégraissage n'est pas terminée. En effet, Lilian Brassier se rapprocherait du Stade Rennais, tandis que l'OM cherche également à régler le cas Bamo Méïté.

Meité discute avec Montpellier

La solution pourrait venir de Montpellier. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'OM et le MHSC discutent pour Bamo Méïté, mais les Marseillais réclament une indemnité pour lâcher leur défenseur, soit par le biais d'un prêt payant, soit d'un transfert. Ce qui n'arrange pas les Montpelliérains, en difficulté économique.

Des retrouvailles avec Gasset ?

Cependant, Jean-Louis Gasset ferait le forcing pour trouver une solution. Et pour cause, l'entraîneur du MHSC apprécie grandement le profil de Bamo Méïté depuis son passage sur le banc de l'OM. Le club phocéen pourrait donc provoquer de grandes retrouvailles avec ce transfert.