Mercato : Enorme séisme au RC Lens

Arnaud De Kanel

Une transformation majeure semble imminente au RC Lens. Suite à une saison terminée à une décevante septième place en Ligue 1, le club nordiste pourrait bientôt faire face à plusieurs départs significatifs. Au moins trois membres de la direction lensoise seraient sur le point de quitter leurs fonctions, parmi lesquels le directeur général, Arnaud Pouille. Mais ce n'est pas tout puisque Franck Haise devrait également s'en aller. Un véritable séisme pour le club artésien.

Le RC Lens a vu ses rêves européens s'envoler dans les dernières minutes de la saison. Les Sang et Or étaient en passe de se qualifier pour une compétition européenne, à condition de s'imposer lors de la dernière journée de Ligue 1. Ils devaient éviter de se faire doubler par l'OL ou l'OM. Malheureusement, les Lensois n'ont pu faire mieux qu'un match nul face au Montpellier HSC. Pendant ce temps, Lyon a triomphé contre Strasbourg, s'emparant ainsi de la dernière place qualificative pour la Ligue Europa, aux dépens de l'équipe de Franck Haise. C'est sans doute ce qui a poussé le président Joseph Oughourlian à repenser l'organigramme du club.

RC Lens - OM : La presse italienne confirme pour Franck Haise https://t.co/VM8Q6PUYsc pic.twitter.com/sDKXvYcuGO — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Des dirigeants sur le départ

Pour tenter de renouer avec le sommet du football français, le RC Lens envisagerait de réorganiser son équipe dirigeante. Selon des informations de L'Équipe , plusieurs changements significatifs seraient imminents. Le coordinateur sportif Frédéric Hébert et son adjoint Romain Peyrusqué ont été relevés de leurs fonctions et devraient prochainement passer un entretien préalable, prélude possible à un licenciement. Par ailleurs, le directeur général Arnaud Pouille pourrait également être sur le départ dans un avenir proche. Mais ce n'est pas tout.

Haise veut partir