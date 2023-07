Mercato : En pleurs à cause du PSG, il décide de claquer la porte

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Arsenal, Gabriel Jesus a rejoint les Gunners l’été dernier en provenance de Manchester City. Un choix fort de la part de l’attaquant brésilien, dicté notamment par une décision de Pep Guardiola intervenue lors d’un match face au PSG. N’ayant pas apprécié l’option de l’Espagnol, c’est à ce moment que Gabriel Jesus a alors fait le choix de quitter Manchester City.

Retour en 2021 ! Le 24 novembre de cette année là, Manchester City accueillait le PSG pour un match de poules de Ligue des Champions. Une rencontre qui avait tourné alors en faveur des hommes de Pep Guardiola (2-1). Un match lors duquel l’entraîneur de Manchester City avait réservé certaines surprises, comme celle notamment de préférer Zinchenko à Gabriel Jesus. Et ça, l’attaquant brésilien n’a clairement pas apprécié, au point même de le convaincre de claquer la porte l’été suivant, rejoignant alors Arsenal.

« Je suis devenu fou »

A l’occasion du podcast de Denilson et rapporté par RMC , Gabriel Jesus est revenu sur ce choix de Pep Guardiola face au PSG qui l’a incité à quitter Manchester City. Le désormais joueur d’Arsenal a alors confié : « Il y a eu un match de Ligue des champions contre le PSG à domicile et dans lequel il a mis Zinchenko comme faux 9. Un truc de fou. La veille, il ne l'avait même pas utilisé à l'entraînement, il m'avait mis comme attaquant... Zinchenko a même plaisanté avec moi en me disant qu'il s'était senti mal pour moi. Il nous a dit l'équipe... Je n'ai même pas mangé. Je suis allé directement dans ma chambre en pleurant, a encore enchaîné l'international auriverde. J'ai appelé ma mère pour lui parler: 'Je veux partir'. Je rentrais chez moi, parce qu'il avait mis Zinchenko et pas moi. Il a mis un arrière gauche à ma place. Je suis devenu fou ».

« C’était vraiment dur »