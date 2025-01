Mercato : Dix clubs prêts à dégoûter le PSG ?

Alexis Brunet

Le mercato a ouvert ses portes il y a peu et le PSG souhaite en profiter. Le club de la capitale est à la recherche d’un nouvel attaquant et il pourrait bien trouver son bonheur en Angleterre. Les dirigeants parisiens sont attirés par Matheus Cunha, mais son club de Wolverhampton désire le prolonger. De plus, au moins neuf autres équipes sont intéressées par le Brésilien.

Ces derniers temps, Luis Enrique a souvent répété qu’il était très content de son effectif et qu’il n’avait pas besoin de nouveaux joueurs. Visiblement, soit l’entraîneur du PSG nous ment, soit ses dirigeants ne sont pas du même avis. En effet, ces derniers ont fait du recrutement d’un attaquant cet hiver une priorité.

Le PSG a plusieurs pistes

Le PSG n’a pas attendu l’ouverture du mercato pour faire ses recherches et il y a déjà quelques noms qui reviennent dans le viseur du club de la capitale. Les dirigeants parisiens sont de grands admirateurs de Khvicha Kvaratskhelia, mais il sera difficile de le faire quitter Naples à ce moment de la saison. Le champion de France s’intéresse également à deux joueurs de Premier League : Marcus Rashford et Matheus Cunha.

Cunha intéresse de nombreux clubs

Marcus Rashford sera sûrement bien plus facile à obtenir pour le PSG que Matheus Cunha. En effet, Manchester United souhaite se débarrasser de l’Anglais, mais ce n’est pas le cas de Wolverhampton pour le Brésilien, car un nouveau contrat longue durée pourrait lui être proposé. De plus, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid intéresse pas moins de neuf autres formations, comme l’indique Caught Offside. Le joueur de 25 ans plaît à Arsenal tout comme à Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Naples, Newcastle, Aston Villa et l'AC Milan. Pour le moment, Cunha n’aurait pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière. En tout cas, le natif de João Pessoa est en grande forme, comme l’attestent ses dix buts et quatre passes décisives en 19 matches de Premier League depuis le début de la saison.