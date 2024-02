Mercato : Deal à 25M€, l’OM a eu très chaud !

Axel Cornic

Un an seulement après son arrivée dans une opération d’une valeur totale de 32M€, Vitinha quitté l’Olympique de Marseille pour être prêté au Genoa. Mais il aurait très bien pu ne jamais partir, puisque son avenir semblait être étroitement lié à celui de Ruslan Malinovskyi, son ancien coéquipier.

Après avoir passé quelques mois ensemble la saison dernière, Vitinha et Ruslan Malinovskyi se retrouvent à nouveau dans la même équipe. L’attaquant portugais a en effet rejoint le Genoa en prêt, tandis que l’Ukrainien a définitivement quitté l’OM, puisque son option d’achat a été levée.

« Nous avons reçu des demandes pour Malinovskyi »

Pourtant, Malinovskyi aurait pu faire capoter l’affaire Vitinha, comme l’a expliqué le boss du Genoa. « Nous avons reçu des demandes pour Malinovskyi. Nous lui avons parlé, il se sent à l'aise à Gênes et est très heureux ici. Il s'est rendu disponible et n'a pas demandé de prix fous » a expliqué Andrés Blazquez, d’après TMW .

L’opération Vitinha en danger ?