Un retour à la maison pour Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté l’Argentine en 2000 pour partir briller au FC Barcelone. En Major League Soccer depuis l’été dernier, l’attaquant de 36 ans n’aurait pas oublié d’où il vient. Et en ce sens, le natif de Rosario pourrait bien défendre les couleurs des Newell’s Old Boys avant de prendre sa retraite.

Formé en grande partie aux Newell’s Old Boys pendant six années avant de parfaire sa formation au FC Barcelone et d’y signer son premier contrat professionnel, Lionel Messi n’a jamais pu porter haut et fièrement les couleurs du club de Rosario chez les Seniors. Légende dans son pays depuis les sacres en Copa America et en Coupe du monde, La Pulga pourrait bâtir un peu plus son héritage en évoluant dans le football argentin avant de prendre sa retraite.

Messi vit la belle à Miami, et après ?

Après son départ du PSG à l’été 2023, Lionel Messi s’en est allé vivre son rêve américain en Major League Soccer, à l’Inter Miami franchise de MLS co-détenue par David Beckham. Contractuellement lié jusqu’en décembre 2025, Messi pourrait ne pas y prendre sa retraite.

Messi prêt à faire ses adieux aux Newell’s Old Boys ?

En effet, l’octuple Ballon d’or, qui soufflera sa 37ème bougie en juin prochain, serait susceptible de sérieusement se laisser tenter par un nouveau challenge, chez lui. Non pas à Barcelone, mais à Rosario. Et pour cause, l’Argentin aurait des chances de dire oui aux Newell’s Old Boys pour y tirer sa révérence.