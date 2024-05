Mercato : Coup de tonnerre pour la star de l’OL ?

Thibault Morlain

Si Alexandre Lacazette a encore un an de contrat avec l’OL, rien ne dit qu’on le verra toujours sous le maillot des Gones la saison prochaine. En effet, alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, l’avenir du Général est plus incertain que jamais. Et même si l’OL espère conserver Lacazette, un transfert pourrait avoir lieu très prochainement…

Annoncé sur le départ de l’OL en janvier dernier, Alexandre Lacazette pourrait finalement s’en aller cet été. De nombreuses questions se posent sur l’avenir du capitaine lyonnais, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. « Il n’y a pas de je suis sur le départ ou je vais rester. Je me prendrai quelques jours pour penser à tout ça », expliquait Lacazette.



L’OL veut garder Lacazette

Quid de l’avenir d’Alexandre Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL ? Du côté lyonnais, on espère conserver le Général. « On ne peut pas laisser partir notre capitaine qui marque tous nos buts », a-t-on fait savoir à Lyon pour L’Equipe . Disputant l’Europa League la saison, l’OL a les arguments pour convaincre Lacazette de rester. Mais encore faut-il qu’il le souhaite…

Un gros transfert en Arabie Saoudite ?