Mercato : Coup de tonnerre imminent à l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE vit un début de saison chaotique. Trois défaites en trois matches et zéro but marqué, le retour des Verts en Ligue 1 tourne, pour l'instant, au fiasco. Reconduit cette année, Olivier Dall'Oglio serait déjà sur la sellette. Si la série se poursuit, les nouveaux dirigeants du club pourraient ne pas hésiter à modifier le staff.

La fête tourne au cauchemar pour l’ASSE. Certes, la formation stéphanoise est de retour en Ligue 1 et le championnat vient tout juste de commencer, mais les signaux sont au rouge pour les Verts. Trois défaites, sept buts encaissés, zéro but marqué, il y a mieux comme début de saison. Et comme souvent dans ce genre de cas, l’entraîneur se retrouve fragilisé.

Après son transfert à l'ASSE, il se lâche https://t.co/w4JY8Mntnn pic.twitter.com/fiMKLdcqFs — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Dall'Oglio déjà menacé ?

Homme de la remontée, Olivier Dall’Oglio se retrouve « déjà contesté » selon les informations de L’Equipe. Le technicien, qui doit son maintien à la clause de prolongation d’un an dans son contrat, pourrait vite se retrouver dans le collimateur des nouveaux dirigeants stéphanois.

L'ASSE cherche encore la bonne formule

Sauf coup de tonnerre, Dall’Oglio sera sur le banc de l’ASSE face au LOSC le 13 septembre prochain. Mais pour relancer la machine, le tacticien pourrait lancer de nouveaux joueurs. Pour l’heure, cinq des neuf recrues stéphanoises ont enfilé le maillot vert. Le coach cherche encore la bonne recette en ce début de saison.