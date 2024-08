Mercato : Coup de tonnerre au PSG, tout était prévu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme l’un des nouveaux cracks du centre de formation du PSG, Joane Gadou ne poursuivra finalement pas l’aventure avec le club de la capitale. Ce mercredi, l’information de son départ à venir a pris tout le monde par surprise… sauf peut-être le PSG. En effet, au sein de la direction parisienne, on avait visiblement déjà anticipé ce scénario.

On le sait, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe. Mais qu’il est difficile de se faire une place au milieu des stars parisiennes. Si certains cracks y arrivent à l'image d'un Warren Zaïre-Emery, d’autres préfèrent aller voir ailleurs. Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est rongé par ce mal, miné par l’exode de ses talents. Et en 2024, ça continue encore…

Gadou va quitter le PSG

Alors que la liste des cracks qui ont choisi de quitter le PSG est déjà longue, voilà qu’il faudra ajouter un nouveau nom, celui de Joane Gadou. Prometteur défenseur central âgé de 16 ans, il était promis à un bel avenir à Paris. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, ce mercredi, il a été annoncé que Gadou allait quitter le club de la capitale avant même la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur. Sa destination n’étant toutefois pas encore connue, bien que les offres soient nombreuses.

Un départ anticipé à Paris

L’effet de surprise a été total concernant ce départ de Joane Gadou du PSG. Mais au sein du club de la capitale, on s’y préparait visiblement. Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi fait une confidence sur X à propos de ce dossier. Il explique alors que le PSG était au courant depuis un moment du départ de Gadou, ce qui l’a notamment poussé à se renseigner sur Mathys Angely, qui a finalement signé à Wolfsburg.