Mercato : Conceiçao à l’OM, c’est déjà validé

Les supporters de l'OM commencent à trouver le temps long. Cela fait maintenant plusieurs jours que les discussions ont débuté avec Sergio Conceiçao. Un dossier qui avancerait doucement, mais sûrement. L'ancien coach de Porto demeure le grand favori pour s'installer sur le banc marseillais. Coach du FC Metz, László Bölöni a loué ses qualités.

Les clubs de Ligue 1 trouvent un à un leur entraîneur. Ce mardi, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Will Still. Quelques jours plus tôt, l'OGC Nice avait fait de même en annonçant celle de Franck Haise. Aujourd'hui, seul l'OM est dans l'incertitude. Pourtant, Pablo Longoria s'est très vite penché sur ce dossier, avant même la fin de la saison. Le président marseillais avait noué des contacts avec Paulo Fonseca, qui a privilégié l'option Milan AC.

Ce n'est plus qu'une question de temps ?

Alors, l'Espagnol s'est rabattu sur Sergio Conceiçao. Comme annoncé par le 10Sport.com, Pablo Longoria s'est rendu à de nombreuses reprises au Portugal pour le convaincre de venir, malgré une non-qualification en Ligue des champions. Selon RMC Sport, le Portugais n'a pas encore pris sa décision, mais certains signes laissent penser à une issue positive. Conceiçao discuterait, seulement, avec l'OM et aurait commencé à se projeter. A en croire des sources proches du dossier, le verdict pourrait être rendu dans les prochaines heures.

Son profil est déjà validé en France